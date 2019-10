E40 Merelbeke en R4 Destelbergen één nacht dicht voor nieuwe signalisatie Didier Verbaere

25 oktober 2019

15u49 0 Merelbeke Het Agentschap Wegen en Verkeer plaatst tijdens de herfstvakantie nieuwe portieken voor dynamische signalisatie boven de E40 in Merelbeke en de R4 in Destelbergen. Tijdens de werken moeten de snelwegen tijdelijk, ‘s nachts, worden afgesloten.

Tijdens de nacht van 29 op 30 oktober worden in Merelbeke twee portieken met rijstrooksignalisatie (RSS-borden) op de brug van de E40 over de Tijarm van de Schelde teruggeplaatst. Deze waren weggehaald omwille van de bouw van de nieuwe brug. Vanaf 22 uur gaat de autosnelweg in beide richtingen dicht. De snelweg gaat ten laatste voor de start van de spits terug open.

Op de R4 van Oostakker naar Melle zal tijdens de nacht van 30 op 31 oktober in Destelbergen het aangereden portiek worden weggehaald. Tegelijk zal een nieuwe portiek met een dynamisch tekstbord (VMS-bord) geplaatst worden. Ook hier gaat de snelweg om 22 uur dicht. Op donderdag 31 oktober wordt overdag alles afgewerkt. Op de R4 wordt de pechstrook ingenomen en op de E40, in beide richtingen, het linkerrijvak ter hoogte van de portieken.