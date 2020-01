Drukste jaar ooit voor Vogel Opvang Centrum Merelbeke, met meer dan 1.000 egels in verzorging Didier Verbaere en Sabine Van Damme

03 januari 2020

14u54 3 Merelbeke Het Vogel Opvang Centrum van Merelbeke (VOC) blikt terug op het drukste jaar ooit sinds de oprichting in 1984. In 2019 werden er maar liefst 6.467 dieren verzorgd. “Het was een heel druk jaar voor ons, vooral door een verdubbeling van het aantal egels, waarvan velen dagelijks verzorging nodig hadden. Ook het aantal zoogdieren is fors gestegen, met 600”, zegt verantwoordelijke Nick De Meulemeester. Het VOC hoopt op subsidies van Gent, maar die zullen er voorlopig niet komen.

In 2018 werden in het Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren aan de Liedermeersweg 6.012 dieren opgevangen, waarvan 5.118 wilde vogels en dieren en 880 gedomesticeerde (tamme of uitheemse) dieren. In 2019 steeg dat aantal naar 6.467, waarvan 5.589 wilde vogels en dieren en 870 gedomesticeerde dieren. “2019 is helaas een recordjaar geworden met 600 zoogdieren meer dan vorig jaar. Er kwamen 500 egels meer binnen dan het jaar voordien. In totaal hadden we er 1.063, wat van ons het maximum van inzet en middelen vroeg. Al 10 jaar is het een moeilijke strijd om alles in goede banen te leiden, door onvoldoende accommodatie en financiële middelen”, zegt Nick De Meulemeester.

Met dezelfde middelen

Sinds de oprichting van het VOC passeerden er 91.240 dieren de revue. “Jaarlijks zien we een stijging van zowat 50 niet-wilde dieren die ziek, verdwaald, gedumpt of in beslag genomen zijn. Op 20 jaar tijd is hun aantal verdubbeld. Maar de ondersteuning van de overheid loopt spaak, waardoor we echt wel vrezen voor ons voortbestaan. We nemen dit jaar zeker extra personeel aan en verwachten ondersteuning te krijgen van de gemeentebesturen in ons werkingsgebied, om onze werking ook in de toekomst te kunnen laten bestaan. Ook een uitbreiding of verhuis is dringend aan de orde.”

Graag bijdrage van de stad Gent

We hopen dat de stad Gent haar verantwoordelijkheid neemt Nick De Meulemeester - VOC Merelbeke

“Als VOC vangen wij in Vlaanderen het tweede grootste aantal dieren op, afkomstig uit een zone van 30 kilometer rond Gent of twee derde van de provincie. Onze twee collega’s in Oost-Vlaanderen vangen samen nog niet eens dat aantal dieren op. We hopen dat 2020 eindelijk wat meer gerespecteerd gaan worden voor onze dagelijkse strijd. Vandaag vangen we jaarlijks 3.000 dieren op uit de stad Gent, zonder enige vorm van vergoeding. We hopen dus dat de stad haar verantwoordelijkheid neemt”, besluit Nick. Maar dat zal niet onmiddellijk gebeuren. “In Gent investeren we, zeker de laatste jaren, enorm veel geld in dierenwelzijn”, zegt bevoegd schepen Tine Heyse (Groen), “denk bijvoorbeeld aan het nieuw gebouwde asiel aan de Watersportbaan waarvoor we 1 miljoen euro uitgaven. “Voorlopig krijgen enkel het asiel en de Poezenboot werkingsmiddelen van de stad. Er zijn echter vele Gentse organisaties die subsidies aanvragen, en eigenlijk moeten we eerst dat bekijken. Het klopt uiteraard dat er veel dieren van Gent naar Merelbeke gaan, maar het omgekeerde gebeurt natuurlijk ook. Ik snap uiteraard de vraag van het VOC wel, en ik heb heel veel respect voor het goede werk dat zij verrichten. Maar als dat hun gemeente overstijgt, moeten ze misschien beter steun aanvragen bij het provinciebestuur.”