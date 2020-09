Dean Van Den Winckel (Merelbeke): “We hebben er veel zin in” Xavier De Naeyer

24 september 2020

11u24 0 Merelbeke KFC Merelbeke is coronavrij en krijgt zondag het bezoek van Olsa Brakel. Dean Van Den Winckel maakt zich op voor een zware week.

Of beide teams met gelijke fysieke wapens aan het Oost-Vlaamse burenduel beginnen is twijfelachtig. Olsa Brakel plaatste zich vorig weekend voor de vijfde ronde van de Croky Cup en speelde woensdag nog tegen Zelzate. Merelbeke daarentegen speelde sinds de bekernederlaag op 6 september geen match meer met inzet én trainde vorige week niet door de verplichte quarantaine. “Daar mogen we niet achter schuilen”, vindt verdediger Dean Van Den Winckel. “We zijn ondertussen oud en verstandig genoeg om te weten dat zoiets kon. Onze club was er na de eerste besmetting snel bij om de rest van de spelers te verplichten zich te laten testen. Alles samen hebben we elkaar zo’n tien dagen niet gezien. Fysiek zijn we klaar, maar op vlak van matchritme is het niet ideaal dat we snel uit de beker lagen en nu al twee weken geen wedstrijd speelden. Anderzijds heeft iedereen er enorm veel zin in. Na zo’n lange tijd wachten kan dat ook al veel doen. Olsa Brakel promoveerde als het ware dankzij corona terwijl wij misschien op dezelfde manier in tweede nationale bleven. De waardeverhoudingen inschatten is voorlopig te moeilijk, maar ik verwacht wel dat zowel Brakel als wij onze rol in deze competitie zullen spelen. Vorig jaar zat veel tegen bij ons. Dit seizoen mikken wij op een plek bovenaan de rechterkolom.”

Daknam

Het missen van wedstrijdritme zou wel eens van erg korte duur kunnen zijn. Merelbeke haspelt op zeven dagen tijd ineens de eerste drie speeldagen af. Woensdagavond trekken Van Den Winckel en co naar de buren van Wetteren en zaterdag staat een verplaatsing naar het Daknamstadion van Lokeren-Temse op het programma. “Dit zijn drie erg mooie affiches. Olsa Brakel is een leuke thuiswedstrijd, de derby’s tegen Wetteren zijn altijd speciaal en Lokeren-Temse is wellicht een van de titelkandidaten. Bovendien spelen we zaterdag in een stadion dat iedereen kent, al zou het veld er niet zo goed bij liggen. Na die wedstrijd zullen we wel weten waar we ongeveer staan.”