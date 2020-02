De Omloop officieel afgevlagd aan kilometer 0 in Merelbeke onder luid applaus Didier Verbaere

29 februari 2020

12u34 0 Merelbeke Aan het KBC kantoor van Merelbeke werd zaterdag de officiële start afgevlagd van de Omloop, de openingsklassieker van het Belgische wielerseizoen.

Na de voorstelling in het Kuipke in Gent rijdt het peloton richting kilometer nul op de Hundelgemsesteenweg in Merelbeke. Daar werd zowel de doortocht van het mannen- als vrouwenpeloton onder luid applaus aangemoedigd.

