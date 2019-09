De Behekste Blokfluit : Kinderboek en cd als therapie voor kinderen met een beperking Didier Verbaere

30 september 2019

14u50 0 Merelbeke Aan de vooravond van de Internationale Muziekdag op 1 oktober heeft de stichting ‘Kinderen Goedgekeurd’ haar eerste kinderboek met bijhorende cd voorgesteld in Merelbeke. Timo & Johannes en de Behekste Blokfluit is een leuk lees- en luisterboek voor kinderen en kinderen met een beperking in het bijzonder.

“We willen hiermee ook aandacht vragen voor de falende toegankelijkheid van het deeltijdse kunstonderwijs voor kinderen met een beperking. De stichting roept alle betrokken partijen en in het bijzonder de departementen Onderwijs, Gezondheid en Cultuur op een gezamenlijk actieplan op te stellen”, zegt bezieler Tim Devolder.

Lancering boek in GO! Flora

De lancering van het boek met cd vond plaats in de Go! Basisschool Flora in Merelbeke en dat is geen toeval. Erika Franck, leerkracht op diezelfde school, is de mama van Anneleen Lambrecht. Anneleen speelde onder meer de hoofdrol in de Vlaamse musical Mozart! en een rol in de musical Sneeuwwitje. Ze zingt ook mee in het kinderkoor van Kinderen Goedgekeurd.

Ook de directrice van de basisschool is gemotiveerd om het project te steunen. “Naast onze baseline ‘zuurstof voor talenten’ zijn muziek en onze school nauw met elkaar verbonden. Op onze kerstmarkt zingt een schoolkoor, op ons schoolfeest combineren we dans, drama en zang. En op het einde van het schooljaar organiseren we een ‘Flora got talent’ waar zowel sport, muziek als drama aan bod komen. Onze andere vestiging deelt een campus met de muziekschool waar onze leerlingen vanuit de naschoolse opvang rechtstreeks naar toe kunnen”, zegt Inge Thomas, directrice Go! Basisschool Flora.

Het boek vertelt het spannende verhaal van Timo & Johannes die samen het Grote Zangboek van de juf in de kelder van de muziekschool mogen gaan halen. De bijhorende cd werd ingezongen door de kinderen van het kinderkoor van Kinderen Goedgekeurd onder wie enkele kinderen met ASS (autismespectrumstoornis) en bevat 9 catchy songs over vriendschap en liefde, vreugde en verdriet, plusmama en pluspapa, oma en opa gaan digitaal … en nog zoveel meer. Kortom de wereld zoals jonge kinderen die vandaag ervaren.

De Stichting United Cultural Foundation (UCF) - waarvan Kinderen Goedgekeurd’ deel uitmaakt – wil door middel van kunst in al haar vormen zoals muziek, woord, dans en media bijdragen aan een diverse en internationale samenleving. Ook aan kinderen met een beperking dus. “Kinderen met een beperking zoals autisme of blindheid weten vandaag nauwelijks dat ook zij deeltijds kunstonderwijs kunnen volgen in de vorm van bijvoorbeeld lessen notenleer of het aanleren van een muziekinstrument. Bovendien vinden scholen in het deeltijds kunstonderwijs onvoldoende leerkrachten die gemotiveerd of opgeleid zijn om les te geven aan kinderen met een beperking. Nochtans tonen wetenschappelijke studies aan dat kinderen met een beperking zoals autisme, ADHD, … zowel op vlak van hun gezondheid als op vlak van hun persoonlijke ontwikkeling gebaat zijn bij muziek”, besluit Tim Devolder.