Davy De Schryver (Merelbeke): “We hebben een goede prestatie nodig” Xavier De Naeyer

11 september 2020

10u47 0 Merelbeke Het bekerverhaal van tweedenationaler KFC Merelbeke eindigde afgelopen weekend bij Bilzerse-Waltwilder. Na een verdiende vroege voorsprong kwam de Limburgse eersteprovincialer langszij en verloor Merelbeke met 4-3 in de strafschoppenreeks. De vroege bekeruitschakeling kadert de voorlopig wisselvallige voorbereiding van het team van Davy De Schryver.

“We blijven achter met de vraag waarom we geen afstand konden nemen van een ploeg die in eerste provinciale zal uitkomen”, geeft coach Davy De Schryver toe. “We begonnen goed en kwamen verdiend op voorsprong. Na hun gelijkmaker hoopten we het laken naar ons toe te trekken, maar Bilzen toonde veel meer power. Na de uitschakeling overheerste het gevoel dat we niet aan de beste voorbereiding bezig zijn. Dat ligt aan een combinatie van factoren. Van keeper tot aanval moeten we in de centrale as van het veld nieuwe gezichten inpassen. De nieuwkomers tonen op training dat zij absoluut een meerwaarde zijn voor dit Merelbeke, maar voor een geheel met veel automatismen is meer tijd nodig. Bijkomende oorzaken zijn het blessureleed waardoor we toch al een stevig gevulde ziekenboeg hebben en de keuze van Karel De Smet om het alsnog voor bekeken te houden. We kozen bewust voor een iets smallere kern en dan laat de afwezigheid van vier à vijf spelers zich toch snel gevoelen. Positief is dat we meerdere beloften de kans gaven om mee te spelen bij de grote jongen, maar van hen mogen we nog niet verwachten dat zij hetzelfde niveau van de rest halen. Vooral in de 5-0-nederlaag bij Sparta Petegem werden veel pijnpunten blootgelegd. Tegen Bilzer-Waltwilder stonden we voor het eerst met een elftal dat op een basisploeg begint te lijken.”

Tussen de oren

Merelbeke speelt deze week nog twee oefenwedstrijden om het vertrouwen op te krikken en klaar te zijn voor de competitiestart op zondag 20 september. Dan staat de altijd beladen derby in en tegen Wetteren op het programma. “Voetbal wordt voor een groot stuk tussen de oren gespeeld. Het voordeel is dat alles heel gemakkelijk kan veranderen, maar de twijfel moet dan wel snel uit de hoofden. Dat kan door hard te werken op training en met een goed gevoel uit de duels tegen Jong Lede en Melsele te komen. We hebben daarin een goede prestatie nodig waarna we kunnen zeggen dat we zowel in balverlies als balbezit naar elkaar toegegroeid zijn en erin slaagden om een resultaat neer te zetten. Dan kan er misschien een vonk overslaan. Als alles goed zit ben ik ervan overtuigd dat we met deze kern tot meer in staat zijn dan wat we vorig seizoen verwezenlijkten. De start is meteen een derby met enkele extra prikkels. Het duel met Wetteren is er een waar we allemaal naar uitkijken.”

Merelbeke won de oefenwedstrijd tegen een gemengd elftal van Jong Lede met 5-2. Jordi Van Laere nam vier doelpunten voor zijn rekening, Antonio Munoz trof één keer raak.