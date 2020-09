COVID-19 teistert KFC Merelbeke: competitiestart en derby tegen Wetteren uitgesteld Xavier De Naeyer

16 september 2020

21u40 0 Merelbeke Geen fraaie affiche in tweede nationale bij buur FC Wetteren voor KFC Merelbeke komend weekend. Na meerdere positieve coronatesten binnen de spelersgroep is de competitiestart uitgesteld.

“Afgelopen zaterdag kregen we van een speler de mededeling dat hij positief had getest op corona nadat hij zich wat ziek voelde”, doet sportief verantwoordelijke Erwin Poffé zijn verhaal. “Wij namen onze verantwoordelijkheid en beslisten onmiddellijk om de oefenwedstrijd tegen Svelta Melsele af te gelasten. Bovendien verplichtten we iedere speler om zich zondag en maandag te laten testen. Woensdagavond waren nog niet alle resultaten bekend, maar zaten we in totaal aan vijf positieve gevallen en moesten nog een handvol spelers verplicht in quarantaine wegens verhoogd risico. De voetbalbond heeft daarop beslist dat de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen in en tegen Wetteren niet zal doorgaan. In deze situatie was dat ook de enige juiste keuze. Wat dat betreft was het een goede zaak dat we de spelers aanzetten om zich te laten testen. Drie van de vijf besmette gevallen vertonen namelijk geen enkel symptoom. Dat had een lopend vuurtje kunnen worden bij onze tegenstanders. Hopelijk nemen ook andere clubs hetzelfde initiatief.”

Vraagtekens

Wanneer Merelbeke opnieuw aan de slag kan is momenteel nog niet duidelijk. Dat het wegvallen van een speciale competitie-opener tegen buur Wetteren een aderlating is, daar hoeft geen tekening bij. “Na maanden zonder competitie keken we enorm uit naar zo’n derby, maar de gezondheid primeert. De spelers gaven zelf ook aan dat ze in deze omstandigheden niet meteen aan voetbal denken. We wachten nog op een nieuwe datum van de voetbalbond, maar ook op kortere termijn zijn er nog vraagtekens. Alle besmette personen en iedereen in quarantaine moeten zich volgende week opnieuw laten testen. We weten dus nog niet vanaf welk moment wij met minder dan vijf gevallen zullen zitten en opnieuw kunnen trainen. De kans dat onze tweede competitiewedstrijd tegen Olsa Brakel ook wordt uitgesteld is reëel, te meer omdat zij ook nog actief zijn in de Croky Cup.”