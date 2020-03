Corona legt bouw rusthuis net voor oplevering plat: “We mikken nu op de zomer” Didier Verbaere

27 maart 2020

13u08 0 Merelbeke Goed nieuws uit het Woonzorgcentrum Het Lindeken in Merelbeke. Daar werden nog geen coronabesmettingen vastgesteld. Maar ook minder leuk nieuws: drie dagen voor de oplevering van het nieuwe woonzorgcentrum moest de aannemer de werken staken door de coronacrisis. De feestelijke opening op 4 april was hoe dan ook al uitgesteld.

“In de vijf woonzorgcentra van de Zorgband Leie & Schelde zijn er nog geen bevestigde gevallen van Corona. Eén personeelslid testte positief, maar is ondertussen reeds genezen en niemand van zijn team was besmet. Het valt dus - hout vasthouden - voorlopig mee”, zegt schepen Egbert Lachaert (Open Vld) van Merelbeke.

“De feestelijke opening was gepland op 4 april, maar die is uiteraard uitgesteld. De aannemer was op drie dagen van de oplevering van het gebouw, maar moest de werken staken omdat heel wat van zijn onderaannemers moesten stoppen door personeelsgebrek. We hopen dat de werken na de crisis kunnen hervatten en we mikken voor de verhuis van de bewoners op deze zomer”, zegt Egbert.

Mondmaskers maken

Ondertussen gaat het leven in lockdown zijn gangetje in Het Lindeken. “We doen verschillende leuke dingen. We skypen en facetimen met de familieleden van de bewoners, die nu geen bezoek mogen krijgen. We maakten zelf mondmaskertjes toen we er nog geen kregen van de overheid. En een bloemist uit Lochristi heeft ons een massa bloemen cadeau gedaan, wat voor de residenten en het personeel heel fijn was! We krijgen ook brieven voor de residenten, om hen te steunen”, zegt Egbert.

Voor de bewoners van de assistentieflats gelden dezelfde regels als voor de hele bevolking. De mensen mogen er gaan wandelen, maar geen bezoek ontvangen. Ook de gemeenschappelijke ruimtes zijn afgesloten en de activiteiten werden opgeschort.