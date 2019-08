Containerpark gesloten door rookontwikkeling in KGA-kluis Jeffrey Dujardin Wouter Spillebeen

08 augustus 2019

16u05 1 Merelbeke In de KGA-kluis op het recyclagepark Hollebeek langs de Hundelgemsesteenweg in Merelbeke werd deze namiddag rookontwikkeling vastgesteld. De brandweer is ter plekke.

Het recyclagepark is hierdoor tijdelijk dicht. De bluswerken zijn intussen afgelopen, maar omwille van een sterke geur die nog steeds in het park hangt, zal het pas morgen de deuren weer kunnen openen. “Het ging om een reactie in een vat in de KGA-kluis. Brand kon worden voorkomen. Er was enkel sprake van matige rookontwikkeling. Er werden metingen gedaan door de brandweer, maar de concentratie was zodanig klein dat er geen gevaar was voor de omgeving”, aldus gemeente Merelbeke.