Centrum Merelbeke verkeersvrij op Autovrije Zondag Didier Verbaere

18 september 2019

12u25 0 Merelbeke Het centrum van Merelbeke is op zondag 22 september deels autovrij tijdens de Autovrije Zondag. Tussen 14 en 18 uur wordt de Hundelgemsesteenweg exclusief domein van fietsers, voetgangers en spelende kinderen.

De straat zal één grote speelruimte vormen. De auto wordt immers geweerd in de Hundelgemsesteenweg, tussen het kruispunt Molenhoek en de rotonde met de Zwijnaardsesteenweg. “Laat je creativiteit de vrije loop en maak van de straat een kleurrijk kunstwerk. Ook je fiets pimpen of opvrolijken met bloemen, stickers en tekeningen is mogelijk. Met gekke fietsen en gocarts kun je bovendien een volledig parcours afleggen. Of kom je fietsbehendigheid testen en leer rijden op een eenwieler! Voor de waaghalzen is er een tuimelwagen waarmee je overkop gaat op een veilige manier”, zegt duurzaamheidsambtenaar Sanderijn De Smet. Alle info en activiteiten op www.merelbeke.be/autovrijezondag