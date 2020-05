Carnaval Merelbeke uitgesteld tot 2021: “Prins Davy I blijft op post” Didier Verbaere

26 mei 2020

13u50 0 Merelbeke De 54ste editie van Carnaval Merelbeke wordt uitgesteld tot 14 maart 2021. Dat hebben de vzw Karnavalscomité Merelbeke, het lokaal bestuur , Prins Davy I en de carnavalsgroepen gezamenlijk beslist.

De organisatie was vastberaden om het carnavalsweekend te verschuiven naar een datum later op het jaar. Twee concrete data werden uitgewerkt: het voorbije O.L.H Hemelvaartweekend en het laatste weekend van augustus, om de zomervakantie af te sluiten. De beslissing van de Nationale Veiligheidsraad was echter duidelijk. Tot en met eind augustus bleven massa-evenementen verboden.

“Alle betrokken partijen beslisten daarom samen om de 54ste editie van Carnaval Merelbeke uit te stellen tot 14 maart 2021, met Davy I als Prins Carnaval”, legt schepen van Carnaval Luc Van Huffel uit. “Die editie wordt dan ook een uniek carnavalsfeest.”