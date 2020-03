Carnaval Merelbeke pas later dit jaar Didier Verbaere

13 maart 2020

12u38 11 Merelbeke Het volledige carnavalsweekend in Merelbeke van 20 tot 22 maart is afgeschaft. Het Comité bekijkt om de 54ste stoet later op het jaar te organiseren.

“Na een constructief overleg tussen een delegatie van vzw Karnavalcomité Merelbeke, en in aanwezigheid van Prins Davy 1, en een delegatie van het gemeentebestuur is besloten om carnaval Merelbeke in het traditionele halfvastenweekend van 20, 21 en ‪22 maart‬ niet te laten doorgaan als gevolg van het COVID-19 virus.” Er zal worden gezocht naar een nieuwe datum om nog dit jaar de 54ste carnavalsstoet te laten plaatsvinden.