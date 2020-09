Buurtbewoner betwist dat het Nerenbospad open moet blijven: “Dit is geen trage weg maar een losweg die al tientallen jaren mijn eigendom is” Didier Verbaere

15 september 2020

17u20 2 Merelbeke Het Nerenbospad moet open blijven. Dat besliste de gouverneur na een klacht van Groen tegen het afsluiten van de wegel. De aanpalende bewoner betwist de locatie van het pad en zwaait met een akte van de notaris dat dit sinds 1978 zijn eigendom is.

Het Nerenbospad is een grintwegel die vanaf de Hundelgemsesteenweg naar het gelijknamige bos loopt en die ook passeert langs de woning van Ronny De Schamphelaere op het nummer 1160. De 67-jarige bewoner ligt in de clinch over het gebruik van het pad en betwist de exacte ligging.

Hij beweert dat het een losweg is en geen officiële trage weg. “Ik woon hier al mijn hele leven en kocht in 1978 een stuk grond naast de woning erbij. Op de akte staat het baantje beschreven als een loswegel. Dat wil zeggen dat alle aanpalende gronden steeds bereikbaar moeten zijn maar niet dat het een openbare wegel is. Sinds de aankoop zijn alle gronden aan het pad onze eigendom en op de Atlas der buurtwegen loopt het pad zelfs niet tot aan het bos maar draait deze weg naar een akker voor het bos”, legt Ronny de situatie uit.

Klacht bij gouverneur

Het gemeentebestuur van Merelbeke sloot in mei de toegang tot het weggetje eigenhandig af en startte bemiddelingen. Hierop diende oppositiepartij Groen klacht in bij de gouverneur tegen die beslissing van de burgemeester. Ze krijgen nu gelijk en het pad moet opnieuw open gesteld worden.“Een trage weg sluit je niet zomaar af, ook niet in afwachting van een mogelijk compromis met de eigenaar. Groen vraagt dan ook aan de burgemeester om het Nerenbospad opnieuw volledig open te stellen en op te treden tegen elke onwettige versperring van de aanpalende eigenaar”, aldus Groen Merelbeke.

In augustus stelde de gemeente ook een landmeter aan om de exacte ligging van het pad vast te stellen. Naast het hek aan de woning van de eigenaar, werd een houten hekje geplaatst die voetgangers vrij doorgang geeft. “Ondertussen lopen hier alle dagen wandelaars over mijn hof. Er reden zelfs al motorcrossers dwars door mijn tuin. En dit terwijl de officiële toegang naar het bos hier amper enkele honderden meters verderop op de steenwegis. Dat ik nu een dwangbevel in de bus kreeg, is in het verkeerde keelgat geschoten. Ik wacht nu op een antwoord van de gemeente want ik blijf erbij dat dit mijn eigendom is en ga ook niet akkoord met de metingen van de landmeter”, besluit Ronny.