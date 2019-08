Burgers krijgen opleiding diefstalpreventie Wouter Spillebeen

22 augustus 2019

17u54 0 Merelbeke BIN-coördinatoren en leden van de Zonale Misdrijfpreventie Organisatie (ZMPO) zullen in het najaar rondtrekken met diefstalpreventieadvies. Vandaag kregen ze een opleiding van de politiezone Rhode & Schelde, die met hen mee de straat op zal trekken.

“Het inbraakprobleem is een permanente prioriteit, of de cijfers nu stijgen of dalen”, leidde korpschef Yves Asselman de opleiding in. Het aantal inbraken in de zone is gedaald sinds vorig jaar, maar elke diefstal is er toch een te veel. Om inwoners gericht advies te geven, zullen ze zich kunnen aanmelden om van burgers een anti-inbraakadvies te krijgen. “Die mensen zijn gescreend. Het gaat om mensen die wakker liggen van veiligheid en met velen van hen hebben we al jaren een samenwerking via de BIN-zones en het ZMPO”, klinkt het.

In hun opleiding leerden de adviseurs hoe ze advies moeten geven, maar ook dat ze de emotionele en psychische impact van een inbraak niet mogen minimaliseren. “De politie zal ook altijd in de buurt zijn om te antwoorden op eventuele vragen die te specifiek zijn.”

Lange periode

Binnenkort zullen inwoners van Destelbergen, Melle, Merelbeke en Oosterzele een uitnodiging krijgen om zich aan te melden voor een kort bezoek van de adviseurs. Zij zullen eerst langsgaan in de meest inbraakgevoelige zones. En wie hun tips volledig naleeft, kan nadien een vollediger advies aanvragen, dat al gauw enkele uren in beslag neemt.

“Ik heb vroeger gewerkt als installateur van onder andere alarmsystemen”, vertelt een toekomstige adviseur die ook als BIN-coördinator werkt in Destelbergen. “Veel van wat hier verteld wordt, weet ik dus al, maar het is goed om een update te krijgen. Ik ben nu met pensioen, dus ik heb tijd om anderen te helpen. Waarom niet?”

“Waarschijnlijk zal het na dit najaar niet afgelopen zijn. Huizen en bewoners veranderen, maar ook de technologie verandert. Dus het initiatief zal over een zeer lange periode lopen. Mochten er dus nog mensen zijn die zich geroepen voelen om de opleiding tot adviseur te volgen, zeggen we niet neen”, zegt Asselman. Wie interesse heeft, kan de politie contacteren op het e-mailadres pz.rhodeschelde.communicatiebeleid@police.belgium.eu.