Buitenschoolse kinderopvang verhuist naar nieuwbouw Popelin Lyceum Didier Verbaere

03 januari 2020

10u56 0 Merelbeke De buitenschoolse kinderopvang ’t Vlerkbos verhuist naar het nieuwe gebouw in de Zwijnaardsesteenweg, aan het Popelin Lyceum in Merelbeke. De samenwerkingsovereenkomst tussen vzw De Vlerkopvang en het gemeentebestuur werd hiervoor goedgekeurd.

De nieuwe locatie krijgt de naam ’t Vlerkdorp. “Voortaan kunnen schoolgaande kinderen uit Merelbeke of kinderen die naar school gaan in een Merelbeekse basisschool op de nieuwe locatie terecht”, vertelt schepen van Patrimonium en Kinderopvang Isabelle Van De Steene (CD&V). “Er is opvang voor en na schooltijd en tijdens de schoolvakanties. Het gemeentebestuur organiseert verder het nodige busvervoer tussen de Merelbeekse scholen en de nieuwe opvanglocatie.”

Sportzaal

“Het nieuwe gebouw herbergt niet alleen de buitenschoolse kinderopvang, er is ook een sportzaal die de Scholengroep Gent tijdens de schooluren kan gebruiken”, vult de schepen aan. “Sportverenigingen kunnen daardoor tijdens bepaalde uren eveneens de zaal afhuren. De bedoeling is immers dat zoveel mogelijk ruimten in het nieuwe gebouw benut worden wanneer de buitenschoolse kinderopvang of de Scholengroep Gent ze niet nodig heeft. Op die manier wordt het gebouw maximaal bezet.”

Er is ook een sportzaal die de Scholengroep Gent tijdens de schooluren kan gebruiken Schepen Van De Steene

Buitenspeelruimte

Er volgt nog een afgebakende buitenruimte van 1432 vierkante meter rondom het gebouw, die gebruikt zal worden door de buitenschoolse kinderopvang als speelruimte. Tijdens de schooluren heeft ook de Scholengroep Gent toegang tot die speelruimte. Buiten de openingsuren van de buitenschoolse kinderopvang en de scholengroep zal de buitenomgeving bovendien beschikbaar zijn voor het publiek. De concrete invulling daarvan wordt nog verder uitgewerkt.