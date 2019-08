Bottelare swingt met Sergio en Bart Kaëll aan de Patro Kring Didier Verbaere

08 augustus 2019

14u22 0 Merelbeke Dit weekend viert Bottelare voor de 11de maal feest aan de de Patro Kring. Met ondermeer optredens van Sergio op zaterdag en Bart Kaëll op zondag. Helemaal gratis.

Bottelare Swingt start op zaterdag 10 augustus met kinderanimatie op straat van 14 tot18 uur met springkastelen en grime door de Spinnekoppen. Om 20 uur is er optreden van Swoop en om 22 uur ambiance verzekerd met Sergio. DJ Bauwie zet daarna het feestje verder tot 3 uur.

Vroege vogels zijn welkom voor een ochtendwandeling om 9 uur op zondag in samenwerking met het bewonersplatform. Harmonie Bottelare verzorgt een aperitiefconcert om 11 uur en wie inschreef kan nadien aanschuiven voor hetmosselfestijn. In de namiddag is er Café d’ Oublier met cocktails en cava. Om 19 uur brengt Bart Kaëll zijn bekendste meezingers en om 21 uur zorgt Partie Party voor een Gentse feesten sfeertje. En op maandag is er eucharistie en aperitief voor de inwoners en dansnamiddag vanaf 14.30 uur met live orkest Blue Star.

De Bottelare Swingtfeesten is een kermisweekend vol amusement en voor alle leeftijden georganiseerd door de VZW Patrokring, Toneelgezelschap KNAB, FEMMA Bottelare, Harmonie Bottelare, Gezinsbond, Oxfam wereldwinkel en de Gemeente Merelbeke.