Bijna 1000 egels opgevangen in VOC Merelbeke: “Verschillende oorzaken maar ook financiële strop” Didier Verbaere

05 december 2019

15u21 0 Merelbeke Aan het huidige tempo bereikt het Vogel Opvang Centrum in Merelbeke vrijdag of zaterdag de kaap van 1000 egels die voor verzorging werden binnengebracht het afgelopen jaar. “Slechts twee opvangcentra ter wereld maakten dit al mee maar de recordcijfers betekenen ook een financiële aderlating. Vandaag dragen we tot 500 euro per dag bij aan de verzorging”, zucht Nick De Meulemeester van het VOC.

Het zijn hallucinante cijfers: 1000 egeltjes die verzorging nodig hadden in de voorbije elf maanden. “Er zijn slechts 2 andere centra wereldwijd die dit ook al meemaakten. Egelbescherming Nederland en onze collega’s van het Opvangcentrum in Opglabbeek. Het Voc van Merelbeke is in Vlaanderen het tweede grootste centrum wat de aantallen opgevangen dieren betreft. Maar de financiële middelen zijn zeer beperkt en moeten dringend stijgen zodat we extra mensen kunnen aanwerven en om eventueel een uitbreiding of een verhuis te kunnen bekostigen. Alle vormen van steun zijn dan ook meer dan welkom”, trekt Nick De Meulemeester aan de alarmbel.

Intensieve verzorging met prijskaartje

“Egels zijn vaak de meest intensief te behandelen diersoorten. Veel dieren hebben wonden aan de poten en ze komen hier toe met vlooien, teken, mijten en inwendige parasieten en worden behandeld met product en ontdaan van de teken. Medicatie, dwangvoedering, constante warmte in couveuses en de zorg van de dierenartsen kosten handenvol geld. De gemiddelde kostprijs is 2,5 euro per egel per dag en een egel brengt hier gemiddeld een maand door eer ze weer in de natuur worden uitgezet. Omgerekend kost ons dit 60.000 euro per jaar. Daarnaast vangen we nog 170 andere soorten dieren per jaar op. We hebben momenteel een tekort van 500 euro per dag om een juiste werking te kunnen volbrengen met de huidige accommodatie. En we moeten dringend kunnen sparen om te kunnen uitbreiden of verhuizen want we kunnen op deze wijze niet lang meer verder met onze organisatie”, zegt Nick.

Stijgende cijfers

Het VOC in Merelbeke ving in 2014 en 2015 ongeveer 300 egels per jaar op. De laatste jaren steeg dit cijfer naar 437, 505 en 558 egels en dit jaar is de kaap van 1000 in zicht. “Volgens tellingen van Natuurpunt is de populatie in Vlaanderen voor de helft verminderd maar daar merken wij hier weinig van. Dat er zoveel egels worden binnengebracht kan vele oorzaken hebben. Er doet een virus de ronde onder de egels en er wordt gedacht aan de trend van de robotmaaiers op gazons die heel wat dieren verwonden. Ook de ongezonde natuur door de klimaatverandering met een te droge herfst met te weinig voedsel, kan een oorzaak zijn. Of misschien is er gewoon een grote concurrentiestrijd aan de gang en zijn de egels met te veel door alle hulp die mensen bieden in de tuin”, denkt Nick. “Wij blijven de egels opvangen en helpen en hopen dat we ook extra steun krijgen van de overheden of via acties uit De Warme Week bijvoorbeeld”.