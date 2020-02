Bezoek de archeologische opgravingen op Molenkouter Didier Verbaere

21 februari 2020

12u26 0 Merelbeke Op de site Molenkouter in Merelbeke verrijst binnenkort een nieuw sportcomplex. Aan de werken gaat een groot archeologisch onderzoek vooraf, dat al in januari van start ging. Op vrijdag 28 februari kan je deze gaan bezoeken.

Archeologen doen opgravingen in drie zones. Tijdens de eerste fase van januari tot april is de noordoostelijke zone aan de beurt. In het verleden werden ten noorden van het terrein al sporen uit de vroege middeleeuwen aangetroffen van een nederzetting en een grafveld. Een exacte locatie van de nederzetting vond men nog niet. Er bestaat een kans dat die zich onder het projectgebied bevindt.

Volg een rondleiding

Op vrijdag 28 februari krijg je de unieke kans om onder begeleiding van archeologen het terrein te verkennen. De rondleidingen zijn gratis, duren 1 uur en starten om 13.30 uur, 15 uur en 16.15 uur. Schrijf je in via erfgoed@merelbeke.be of 09 210 32 92 (voormiddag).