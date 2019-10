Betonblok doorboort cabine, trucker als bij wonder slechts lichtgewond: R4 in Merelbeke nog zeker twee uur afgesloten Jeroen Desmecht en Wouter Spillebeen

09 oktober 2019

17u26 5 Merelbeke In de verkeerswisselaar waar de R4 en de E40 samenkomen in Merelbeke is woensdagavond een vrachtwagen gekanteld. De chauffeur raakte als bij wonder heelhuids uit z'n voertuig en liep enkel lichte verwondingen op.

Het ongeval gebeurde in de verkeerswisselaar waar de E40 overgaat in de R4. Richting Melle belandde een vrachtwagen op de betonblokken langs de rijbaan. Hierdoor werd de cabine deels doorboord. Toen de brandweer ter plaatse kwam, was de man al uit zijn voertuig geraakt. Of hij dat op eigen krachten deed of met hulp van omstaanders, is voorlopig onduidelijk.

Het stuk R4 in Merelbeke is door het ongeval afgezet. Je kan er via de E40 - zowel in de richting van Brussel als in de richting van Oostende - dan ook niet meer oprijden. Ook in de tegengestelde richting - om de E40 op te rijden - ontstond een kijkfile. Hoe het ongeval kon gebeuren, is nog niet geweten. De federale politie meldt dat het nog zeker twee uur zal duren voor de vrachtwagen is getakeld.