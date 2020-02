Bestuurder zwaargewond na aanrijding met vrachtwagen Didier Verbaere

21 februari 2020

22u11

Op de Guldensporenlaan in Merelbeke raakte een bestuurder vrijdagavond om 19.10 uur zwaargewond nadat hij in de flank werk aangereden door een vrachtwagen. De 32-jarige man uit Gent moest door de brandweer uit zijn verhakkelde Peugeot worden bevrijd. Hij verkeert niet meer in levensgevaar.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van het bedrijvencomplex langs de Ringvaart. De bestuurder van de Peugeot voegde er in richting oprit R4 en E40 toen hij in de flank werd gegrepen. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en sloten de Guldensporenlaan volledig af tijdens de interventie. De bestuurder werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.