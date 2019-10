Beste waterzooi komt uit Merelbeke : “Enkel met topproducten” Didier Verbaere

23 oktober 2019

10u22 1 Merelbeke In Hof Van Cleve van Peter Goossens in Kruishoutem werd dinsdagnamiddag de Kristallen Kroon van de Keurslagers uitgereikt voor de lekkerste Waterzooi van het land. Keurslagers Danny en Inge uit Merelbeke wonnen de titel.

Danny Almey en Inge De Neve van de gelijknamige keurslagerij in de Gontrodeheirweg in Merelbeke konden hen overtuigen met hun bereiding. Aan de voorselecties namen 180 slagers deel. Peter Goossens noemde hun recept de perfecte verhouding. Dany en Inge startten de zaak in 1994 en nam al zevenmaal deel aan de wedstrijd van de Keurslagers. Zijn geheim voor de perfecte waterzooi? Verse topproducten, een goeie kruiding en goeie boter. Keurslagerij Ortwin Degroote en Patricia Lamaire uit Veurne strandde op de tweede plaats en keurslager Luc Celens uit Westmalle werd derde.

In die jury die was samengesteld onder leiding van Peter Goossens, zaten zowel topchefs, foodies, consumenten, pers- en vakmensen uit de voeding : Michaël Vrijmoed, de legendarische Guy Van Cauteren, Patrick “Naudts” Mayens, Philippe Van Moffaert van Olivier in Knokke, Paul Van Himst, Johan Mergaert, Rita Schepkens, directrice van Verstegen kruiden en Jo Bijnens.