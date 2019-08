Benefiet Egbert Lachaert levert 3.000 euro voor goeie doelen op Didier Verbaere

26 augustus 2019

15u07 0 Merelbeke Voor het zesde jaar op rij ontvangen drie lokale goede doelen in Merelbeke een cheque van het Benefietteam Egbert Lachaert. Christophorus, De Spinkhaantjes en Hachiko kregen elk 1.000 euro.

Eind april ging het jaarlijks Benefiet Egbert Lachaert door in de Gemeentehallen in Merelbeke. “Dankzij ons sterk benefietteam van vrijwilligers en een goede opkomst op onze Benefiet kunnen we 3000 euro schenken aan 3 Merelbeekse goede doelen. Ik ben bijzonder blij deze drie verenigingen elk 1000 euro te kunnen schenken om hun werking te ondersteunen en hun dat noodzakelijke duwtje in de rug te kunnen geven”, zegt schepen, parlementair en organisator Egbert Lachaert.

De drie gelukkigen zijn : Christoforus, een sociaal-therapeutische woon- en werkgemeenschap voor mensen met een beperking in Munte, de Sprinkhaantjes, dat zich inzet om sportactiviteiten aan te bieden voor kinderen met een beperking en Hachiko vzw, die sedert jaren vanuit Merelbeke begeleidingshonden opleidt voor mensen met een beperking en die dit weekend haar 25 jarig bestaan vierde.