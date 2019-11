Bedrijf uit Merelbeke onder vuur na georganiseerde wolvenjacht Cedric Matthys

22 november 2019

17u05 0 Merelbeke Tophunt Travel heeft de jongste dagen een storm van kritiek over zich heen gekregen. Voor 2750 euro reis je met het bedrijf uit Merelbeke af naar Bulgarije om er te jagen op wolven. Dierenrechtenorganisatie Animal Rights trok aan de alarmbel, maar anderen vinden die kritiek onterecht. “Deze campagne is pure broodroof.”

“Ze begrijpen zelfs niet wat ze mis doen.” Rowena Vanroy, campagnecoördinator bij Animal Rights, klinkt een dag na de feiten nog steeds even verbaasd. Donderdag maakte de dierenrechtenorganisatie bekend dat Tophunt Travel jachtpartijen op wolven verkoopt. Voor 2750 euro kan je met het bedrijf uit Merelbeke naar Bulgarije afreizen. In die prijs zitten niet alleen 4 overnachtingen in een luxehotel. Ook mag je alle wolven die je schiet mee naar huis nemen.

2.000 handtekeningen

“Deze reis is een typisch voorbeeld van trofeëenjacht”, legt Vanroy uit. “Onze organisatie pleit er dan ook voor om de invoer van trofeedieren te verbieden. In het Verenigd Koninkrijk worden stilaan stappen in die richting genomen. In België zijn wij een petitie opgestart om hetzelfde te doen. De hele Tophunt-heisa gaf het aantal handtekeningen een boost. We gingen van 10.000 naar 12.000 handtekeningen in twee dagen. Hopelijk komen er nog heel wat bij.”

Duurzame jacht

Tophunt Travel is voorlopig karig met informatie. Het bedrijf zegt met alle reglementering in orde te zijn, maar haalde voorlopig zijn website en facebookpagina even offline. Zaakvoerder Peter Dobbelaere wenste niet te reageren, maar Kristof Vandewoestijne, beheerder van de website Jachtsite, neemt graag de verdediging op zich: “Hoe Peter er is doorgesleurd de laatste twee dagen vind ik echt niet kunnen. Zijn firma werkt 100 procent legaal. Het publiek ziet enkel de beelden en niet het volledig verhaal. In het gebied waar de dieren bejaagd worden, hoeden de meeste volken schapen. De jagers doen er aan duurzame jacht. Deze campagne is pure broodroof voor Peter. Ik raad hem dan ook aan om klacht in te dienen.”