Auto belandt op dak na tik van vrachtwagen op R4 Wouter Spillebeen

04 februari 2020

12u00 0 Merelbeke Op de R4 net voorbij de brug ter hoogte van de Fraterstraat in Merelbeke is een chauffeur deze morgen lichtgewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen.

Het ongeval gebeurde rond 8.15 uur in de richting van Sint-Denijs-Westrem. Een 28-jarige vrachtwagenbestuurder uit Charleroi wilde van rijstrook veranderen, maar tikte daarbij een auto van het merk Renault aan. De bestuurster van de wagen verloor daardoor de controle en de auto kwam op zijn dak tot stilstand. De bestuurster, een 53-jarige vrouw uit Oostakker, liep lichte verwondingen op. Haar passagier bleef ongedeerd.

Door de aanrijding was er deze morgen verkeershinder op de R4. De politie van zone Rhode & Schelde hield tijdens het grootste deel van de afhandeling een rijstrook open, maar tijdens de takeling van de Renault moest de hele R4 even afgesloten worden. Rond 10.30 uur was de rijbaan weer volledig vrij.