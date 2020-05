ATS Groep stelt LEGO-robots ter beschikking aan scholen: “Leerlingen helpen in hun technische studiekeuzes” Didier Verbaere

20 mei 2020

14u09 0 Merelbeke ATS Groep en Flux Lab vzw uit Merelbeke stelt 20 Lego Education Robots ter beschikking van scholen in de regio. Op die manier wil het bedrijf, gespecialiseerd in electro, mechanica en technologie voor gebouwen, het technische en wetenschappelijke onderwijs extra ondersteunen. ATS investeert ruim 50.000 euro in het project. “Op die manier steunen we leerlingen in hun technische studiekeuzes”, zegt Pascal Vanhoecke van ATS.

In Flux Labo’s maken leerlingen van het technische en beroepsonderwijs kennis met hoogtechnologische machines en tools die ze later ook in het bedrijfsleven zullen gebruiken. ATS stelt nu 20 Lego Spike pakketten en bijhorende laptops ter beschikking van de scholen.

“Vandaag stelt de overheid te weinig middelen ter beschikking voor de doelen in het technische en wetenschappelijk onderwijs (STEM) en dreigen we een enorme achterstand op te lopen op onze buurlanden. In coronatijden is het ook niet evident om praktijklessen te organiseren. Daarom roepen we scholen op om veel meer leerlingen naar school te halen dan ze momenteel doen. Het mag”, zegt Pascal Vanhoecke. Hij was jarenlang directeur van het GO! Atheneum in Merelbeke en is nu personeelsdirecteur bij de ATS Groep.

De Lego Education Spike pakketten worden via de Flux Labs verdeeld aan de scholen. “Met zo’n pakket kunnen leerlingen uit het 6e leerjaar en de 1ste graad snel leren hoe ze een robot kunnen bouwen en programmeren. Ze leren problemen ontdekken, creatief denken en oplossen”, legt Jeroen Cuypers van Lego Education uit. De Wijze Eik in Mariakerke gaat volgende week al aan de slag. Ook andere directies kregen woensdag een pakket mee naar school. Geïnteresseerde scholen kunnen zich melden bij Flux Lab vzw.