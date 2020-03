Archeologen zoeken naar middeleeuwse nederzetting in Poelstraat Didier Verbaere

02 maart 2020

15u26 0 Merelbeke Archeologen op zoek naar een nederzetting uit de vroege middeleeuwen achter de Poelstraat in Merelbeke . Op de site Molenkouter start binnenkort de bouw van een nieuw sportcomplex. Maar eerst wordt de ondergrond minutieus uitgekamd.

In januari startten archeologen met onderzoek en werden reeds sporen gevonden uit de Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen. In het verleden werden ten noorden van dit terrein al sporen van een nederzetting en een grafveld gevonden. Er werden onder meer twee rijen met vierkantjes van houten paaltjes gevonden. Maar de exacte locatie van die middeleeuwse nederzetting is nog niet blootgelegd. Ongeveer de helft van het terrein werd tot op heden onderzocht. Het onderzoek zal in april afgerond zijn.