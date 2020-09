Acteur Andy Peelman en Siegried Meyers winnen spannend zomers padeltornooi TC Merelbeke Didier Verbaere

Acteur Andy Peelman en zijn kompaan Siegfried Meyers hebben het zomerse padeltornooi van Tennis Club Merelbeke op hun naam geschreven.

Peelman is vooral bekend van zijn rol als inspecteur Koen Baetens in de televisieserie Echte Verhalen: De Buurtpolitie op VTM. In het dagelijkse leven is hij werkzaam bij de politie van Brussel. En in zijn vrije tijd slaat hij dus ook graag een balletje in het padel. Deze snelst groeiende sport in Vlaanderen is een racket sport met de ingrediënten van squash en tennis. Tactiek is belangrijker dan kracht. Het is een terugslagspel dat voornamelijk dubbel wordt gespeeld. De tennisclub in Merelbeke heeft ondertussen maar liefst 6 dubbelterreinen aangelegd.

“Dit jaar Bestaan we ook 50 Jaar maar het feest zal wegens corona pas volgend jaar doorgaan, als het dan reeds kan. Maar we zijn blij dat ons zomerse tornooi corona-proof kon doorgaan”, zegt clubmanager David Verhaeghe. Samen met teamgenoot Sigfried haalde Peelman de eindoverwinning tegen Gilles Alen en Siebren Daghuyt met 6/3, 2/6 en 10/8 in de finale.