50 straten uur lang zonder stroom Tijs Van Puyenbroeck

12 september 2020

11u14 6

In Merelbeke hebben zo’n 2.000 gezinnen zaterdagochtend een uur zonder stroom gezeten. Door een storing in een stroomcabine rond 9.30 uur viel de elektriciteit uit in zo’n 50 straten, waaronder een deel van de Hundelgemsesteenweg en de Fraterstraat. Een klein uur later was het euvel alweer verholpen.