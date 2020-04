50 liter verse soep voor zorgverleners Lemberge Didier Verbaere

14 april 2020

12u30 3 Merelbeke Restaurant De Blauwe Artisjok uit Merelbeke bracht dinsdagmiddag 50 liter verse soep naar het zorgcentrum in Lemberge voor het voltallige personeel.

Het restaurant is ondertussen reeds vier weken overgeschakeld op afhaalservice maar zorgde tussendoor ook voor 50 liter courgettesoep en aspergesoep voor de 125 personeelsleden van het woonzorgcentrum. “En ze waren enthousiast. Het doet deugd dat we hen een hart onder de riem konden steken. We gaan dit zeker nog eens herhalen”, zegt Nathalie De Bruyckere van De Blauwe Artisjok.