120 bewoners verhuizen onder stralende zon naar nieuw woonzorghuis Het Berkenhof

23 juni 2020

Merelbeke Onder een stralende zon zijn alle 120 bewoners van het woonzorgcentrum Het Lindeken in Merelbeke dinsdag verhuisd naar hun nieuwe kamer in het nieuwe gebouw Het Berkenhof. De verhuis was gepland op 27 april maar de werken aan het gebouw lagen een tijdje stil door de coronacrisis.

Wellness

Het Berkenhof is een gloednieuw woonzorgcentrum met plaats voor 142 bewoners. Het hedendaagse gebouw met veel licht en groene binnentuinen is opgesplitst in verschillende afdelingen en leefgroepen van 15 bewoners. Dat zorgt voor een huiselijk sfeer. Elke afdeling heeft ook een wellness en alle comfort. Kamers zijn uitgerust met aangepast meubilair, eigen sanitair en flatscreens. De renovatie van de hele campus kost ongeveer 30 miljoen euro, waarvan de gemeente Merelbeke 6 miljoen bijpast. Er zijn ook een cafetaria en twee dakterrassen voor de bewoners.

Verhoogde dagprijs

“We hebben ook de dagprijs verhoogd naar 56,98 euro. Daarmee sluiten we aan bij het Vlaams gemiddelde dat vandaag 59 euro bedraagt. Maar die nieuwe prijs, geldt enkel voor nieuwe bewoners. Wie vandaag naar zijn nieuwe kamer verhuist, doet dat aan de oude tarieven en dit voor de komende drie jaar”, zegt Egbert Lachaert, voorzitter van de Zorgband Schelde en Leie.

Op 4 juli start de afbraak van het oude rusthuis en daarna kan begonnen worden met de bouw van een vleugel met zes kortdagverblijven. Op de campus is er ook een nieuw dagverzorgingscentrum (De Boomgaard) en een dienstencentrum (De Merelaar). “Samen met de assistentiewoningen is de toekomst van een kwalitatief ouderenbeleid verzekerd. Het Berkenhof is gebouwd volgens duurzame en milieuvriendelijke principes. Maar we maken er vooral een thuis van voor alle bewoners.”

Als een koning

Herman Lootens (84) is alvast opgetogen met zijn nieuwe kamer. De man, een echte Buffalo, woont sinds 1958 in Merelbeke en verhuisde door gezondheidsproblemen vijf jaar geleden naar het woonzorgcentrum. “Ik word hier gesoigneerd als een koning en ik ben heel gelukkig met deze chique kamer”, lacht hij. Ook zijn vrouw Bernice woont op de campus, in de gesloten dementenafdeling. “Ik heb twee keer kanker overleefd en word liefdevol omringd door het personeel, onze 7 kinderen, 8 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen. Waarom zou een mens dan klagen”, besluit hij.