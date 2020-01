1,9 miljoen voor cameraproject in Rhode & Schelde Wouter Spillebeen

03 januari 2020

17u54 0 Merelbeke Om problemen op het vlak van verkeer, overlast en inbraken aan te pakken, investeert de politiezone Rhode & Schelde 1,9 miljoen euro in cameraproject “HAVIK”. Vaste en verplaatsbare camera’s zullen op zwarte punten en probleemplaatsen in de vier gemeentes van de zone ingezet worden.

De komende weken zullen op de belangrijkste invalswegen van Destelbergen, Melle, Merelbeke en Oosterzele pictogrammen verschijnen die verwijzen naar het gebruik van camerabeelden in de politiezone. Die zullen er met reden staan, want de politiezone investeert in nieuwe vaste en mobiele camera’s. De zone werkt al enkele jaren succesvol met twee mobiele ANPR-camera’s en gaat daar nu mee verder.

Controlekamer

De nieuwe vaste snelheidscamera’s - al dan niet onder de vorm van trajectcontroles - en verplaatsbare snelheidscamera’s zullen op zwarte punten in het verkeer en bij grote evenementen ingezet worden. Verplaatsbare camera’s zullen de meest storende vormen van overlast moeten aanpakken zoals sluikstorten en fietsendiefstallen. “Het hele project kreeg de naam “HAVIK” verwijzend naar de roofvogel gekend om zijn scherpe blik”, aldus de politie.

Net na de jaarwisseling zegenden de korpschef en het politiecollege de nieuwe controlekamer in. Van daaruit zullen de beelden bekeken worden om zo de problemen in de zone efficiënt aan te pakken. Het kostenplaatje van het project bedraagt 1,9 miljoen euro: een bedrag dat in het beleidsplan voorzien werd door de politieraad tijdens deze legislatuur en dat gekoppeld is aan een financiële meerjarenplanning.