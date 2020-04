Exclusief voor abonnees

“Dit is het mooiste verjaardagscadeau die jullie Bram konden schenken”, zegt mama Annick in tranen na de passage van onze VTM/HLN helikopter.

Familie Bogaert brengt hulde aan de zorgverleners en overleden zoon Bram

Didier Verbaere

05 april 2020

13u10

