‘Den boom’ van Melsen wordt gerooid Didier Verbaere

30 november 2019

17u28 0 Merelbeke ‘Den boom’ van Melsen is dood. De monumentale beuk op het kruispunt van de Gaversesteenweg met de Meersstraat in Merelbeke is afgestorven en gaat volgende week tegen de vlakte.

Den Boom is een bekend herkenningspunt op de verbindingsweg tussen Gavere en Gent. Maar hij is door en daarvoor zijn een aantal redenen, zoals de droge zomers van de afgelopen jaren. Daardoor zijn veel beuken gesneuveld. Ook is de weg enkele jaren geleden heraangelegd, waardoor de boom het tijdelijk zwaar te verduren had. De beuk is bovendien een boomsoort die niet goed gedijt op zo’n locatie. Door verhardingen rond de boom hebben de boomwortels immers te weinig ruimte en is de bodemverdichting te sterk.

“Het rooien is voor volgende week voorzien. Er komt een olm in de plaats, die wordt aangeplant in februari. Die boomsoort is beter geschikt is voor een locatie met verhardingen, en met zijn mooie kruin kan hij de ruimte boven het kruispunt maximaal innemen. Zo kan ‘de nieuwen boom’ zijn beeldbepalende functie op termijn opnieuw vervullen”, zegt Schepen van Openbaar Groen Pascal Rousseaux (CD&V)