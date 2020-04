“Corona stopt niet aan de grenzen”, zegt burgemeester Filip Thienpont nadat hij steunbetuiging uit Afrika ontvangt. Toucountouna solidair met gemeente Merelbeke Didier Verbaere

12u00 0 Merelbeke De gemeente Merelbeke kreeg steunbetuigingen van haar partnergemeente Toucountouna in het Afrikaanse Benin. “In een brief drukt de burgemeester van Toucountouna, Sébastien Paatcha, zijn medeleven uit met de inwoners van Merelbeke en spreekt ons moed in tijdens deze moeilijke tijden”, zegt burgemeester Filip Thienpont (CD&V) van Merelbeke.

Dit mooie gebaar is een lichtpunt in deze coronatijden en toont onze sterke verbondenheid met onze partnergemeente in Benin. Burgemeester van Merelbeke Filip Thienpont heeft op zijn beurt zijn collega bedankt en zijn hoop uitgesproken dat het coronavirus de kwetsbare bevolking van Toucountouna links laat liggen. “De coronacrisis is geen probleem dat stopt aan de grenzen van ons land. Wees solidair met je naasten en steun waar mogelijk ook mensen veraf. We moeten er samen door”, aldus Filip Thienpont.