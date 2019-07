Zondag opnieuw grote rommelmarkt aan sporthal; ook wandelen over een parcours van 6,5 kilometer kan Tom Vierendeels

04 juli 2019

16u11 0 Merchtem Nog op zoek naar een mooie kans om een hebbeding op de kop te tikken? Zak dan nu zondag af naar de Merchtemse sporthal voor de grote rommelmarkt van Swaiken. Ook sportievelingen komen aan hun trekken met een wandeling van 6,5 kilometer. Daarnaast zijn er ook verschillende eetstandjes en een dj voorziet de juiste sfeervolle muziek.

De rommelmarkt zelf gaat zondag 7 juli van 13 uur tot 18 uur door aan de sporthal van Merchtem, gelegen naast de Sint-Donatus Middenschool in de Dendermondestraat. Tal van particulieren bieden er hun waar aan voor zachte prijsjes. Kinderen kunnen zich intussen uitleven op een springkasteel en Merchtemnaar Gerd ‘dj Bel Gies’ Van Hoof voorziet de juiste muziek. Er is ook een gelegenheidscafé met terras, een ijskar en een hamburgerkraam.

Sportievelingen kunnen tussen 13 uur en 15 uur vertrekken voor een wandeling van 6,5 kilometer. Deze is bovendien perfect toegankelijk voor kinderwagens en rolstoelen. De wandeling doorkruist onder meer het grootste gedeelte van het OCMW-park aan de Gasthuisstraat. Inschrijven kan ter plaatse aan het terras van het gelegenheidscafé en kost 1 euro. Hiervoor krijg je een versnapering voor onderweg en een sticker van Wandelgroep Merchtem Boven.

Meer informatie is te verkrijgen via 0474/88.55.83 of swaiken.keeks@telenet.be. De andere twee rommelmarkten van dit jaar zullen doorgaan op zondag 4 augustus en op zondag 1 september, eveneens van 13 uur tot 18 uur.