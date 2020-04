Zomerevent Zanzibar wordt afgeblazen door coronacrisis Wim De Smet

02 april 2020

14u50 0 Merchtem De organisatoren van Zanzibar in Merchtem hebben beslist om hun zomerevent af te blazen omwille van de coronacrisis.

De organisatie beschikte nochtans over alle nodige vergunningen om ook dit jaar duizenden mensen naar het zomerterrein in Peizegem te lokken. Maar vorige week besliste het gemeentebestuur om alle activiteiten en evenementen tot 15 juni te verbieden. In samenspraak met de gemeente beslisten de organisatoren om Zanzibar uiteindelijk niet te laten doorgaan.

Momenteel zijn de zaakvoerders van Zanzibar volop in overleg met hun commerciële en logistieke partners over de afhandeling van het event.

Meer over Zanzibar