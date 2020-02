Zanzibar strijkt deze zomer opnieuw neer in Merchtem Tom Vierendeels

24 februari 2020

14u58 0 Merchtem De zomerbar Zanzibar zal dit jaar opnieuw plaatsvinden in Merchtem. Dat laat de organisatie zelf weten. De pop-upbar zal van 29 mei tot en met 29 augustus te bezoeken zijn. Zoals vorig jaar gaat Zanzibar plaatsvinden in de Dahliastraat. De organisatie blijft inzetten op veiligheid en het voorkomen van overlast.

“Zomerse cocktails met de voeten in het zand, een uniek zwemparadijs en een unieke plaats om te netwerken”, omschrijven de organisatoren Zanzibar. “En we blijven bij onze bakermat Merchtem. In nauwe samenwerking met het gemeentebestuur en de veiligheidsdienst werd opnieuw gekozen om Zanzibar in de Dahliastraat te laten doorgaan. We zijn ook heel fier om dit opnieuw in onze thuisgemeente te mogen doen. Het blijft voor ons belangrijk om de voeling met de streek te behouden.” Dat blijkt ook uit de tewerkstelling. “Bijna vijftig procent van de 150 verschillende jobstudenten en flexi-jobbers die deze zomer opnieuw aan de slag kunnen komen uit de streek.” Daarnaast blijkt 45 procent van de bezoekers uit de Merchtemse buurgemeenten te komen.

Londerzeel

Nadat Wim Walravens, Tim Vermeir, Sander De Proost en Sam Dours vorig jaar hemel en aarde moesten verzetten kan de de vierde editie dus wel ruim op voorhand en met de nodige zekerheid aangekondigd worden. De tweede editie vond uitzonderlijk in Londerzeel plaats, maar voor een derde editie in die gemeente was Zanzibar voor burgemeester Conny Moons niet welkom. Die zorgen lijken tot het verleden te behoren. In juni, juli en augustus kan iedereen dus opnieuw op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag terecht op het strand in de Dahliastraat. Het event zal dit jaar wel een week vroeger stoppen.

Naast de gezellige zomeravonden die je aan de bar kan doorbrengen zullen opnieuw de kidsnamiddagen doorgaan. Glijbanen en springkastelen worden bovengehaald om kinderen, ouders en grootouders een ontspannende namiddag te bezorgen. En ook verenigingen zullen net als vorig jaar Zanzibar kunnen bezoeken zoals vorig jaar onder andere het centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning, Jeugd Harmonie St-Cecilia Merchtem en Vzw Danscocktail ontvangen dat deden.

“We blijven rekening houden met de buurtbewoners”, zegt Wim Walravens. “We zullen er dan ook opnieuw alles aan doen om ons uniek concept voor iedereen veilig te laten verlopen. Er wordt ook een permanente geluidsmeter geïnstalleerd die te allen tijde geraadpleegd kan worden. De muziekinstallatie wordt opnieuw voorzien van een automatische niveauregeling waardoor er niet boven de afgesproken geluidslimiet kan gegaan worden. Dat maakt het voor ons als organisatie een pak eenvoudiger naar controle toe.”