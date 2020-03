Woonzorgcentrum laat geen bezoekers meer toe: ook kapster of pedicure niet meer welkom Wim De Smet

12 maart 2020

16u20 10 Merchtem Het gemeentebestuur van Merchtem laat geen bezoekers meer toe in het woonzorgcentrum Ter Stelten. De maatregel blijft van kracht tot en met het einde van de paasvakantie.

De bewoners van het rustoord krijgen voortaan geen bezoekers meer te zien. De naaste familieleden kunnen boodschappen bezorgen tijdens de kantooruren, van 8 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur.

Een uitzondering wordt gemaakt voor bewoners met palliatieve zorgen. Zij mogen bezoekers ontvangen als die zich aanmelden aan het onthaal, zich laten registreren en de handen wassen.

Het rustoord is alleen toegankelijk voor personen met een medische functie, zoals geneesheren of verpleegkundigen. Een kappersbezoek of pedicure wordt voor onbepaalde tijd uitgesteld. Ook vrijwilligers en mantelzorgers worden geweerd.

De maatregelen moeten de bejaarde bewoners van het rustoord beschermen tegen mogelijke besmetting met het coronavirus.