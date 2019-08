Woeste landbouwer slaat journalist tegen de vlakte WDS

14u15 22 Merchtem De boer wiens landbouwloods in Hamme woensdagochtend afbrandde, heeft uit woede een journalist tegen de grond gemept.

In de Lindestraat in Hamme, deelgemeente van Merchtem, vatte woensdagochtend een landbouwloods vuur. De familie kon, samen met de brandweer, op het nippertje honderd dieren uit de brandende stal redden. Twee koeien overleefden het niet.

Maar de 29-jarige man was zo opgehitst dat hij zijn brandende stal even achterliet en in zijn tractor kroop om een journalist, die in een veldweg honderd meter verderop een foto van de brand nam, te lijf te gaan.

De boer stapte op de journalist, gaf hem een vuistslag en sloeg zijn fototoestel op de grond. Hij nam het fototoestel ook mee. De journalist, die in opdracht van Het Nieuwsblad werkte, diende klacht in bij de politie voor slagen en verwondingen. Hij raakte gewond aan het hoofd en is werkonbekwaam. De politie startte een onderzoek.