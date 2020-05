Wekelijkse markt hervat woensdag (maar telt wel 19 kramen minder dan normaal) Wim De Smet

14 mei 2020

16u50 0 Merchtem De wekelijkse markt in Merchtem heeft woensdag opnieuw plaats, maar met 19 standhouders minder dan normaal.

Markten zijn opnieuw toegestaan en het gemeentebestuur van Merchtem treft daarom de nodige maatregelen om de traditionele woensdagmarkt opnieuw op te starten. “Normaal hebben we 69 vaste marktkramers”, zegt bevoegd schepen David De Valck (Open VLD). “Maar er mogen maximum 50 kraampjes staan. Daarom hebben we een beurtrol ingesteld. De standhouders mogen nog twee keer op drie weken hun kraam opstellen. Zo geven we iedereen de kans om toch aanwezig te zijn.”

Eten is niet toegestaan op de markt maar de hamburger- en wafelkramen blijven toch welkom. “Zij zullen hun wafel of hamburger moeten verpakken en de klant moet er voor zorgen dat hij die voeding niet binnen de marktzone opeet”, luidt het. “Een verbod op wafel- of hamburgerkramen was niet mogelijk. In dat geval kan je evengoed de groente- en fruithandelaars verbieden want je kan evengoed een appel kopen en die opeten.”

Tijdens de markt gelden wel strenge veiligheidsmaatregelen. De markt opent om 7.30 uur en eindigt om 12.30 uur. Bezoekers moeten zich telkens rechts van de wandelgangen begeven. Iedere marktkramer moet ook zelf instaan voor de hygiënische voorschriften.