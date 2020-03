Vuilnisbakjes krijgen nummer en worden in kaart gebracht



Wim De Smet

02 maart 2020

13u15 1 Merchtem De gemeente Merchtem heeft een vuilnisbakkenplan opgesteld. Alle vuilnisbakken worden in kaart gebracht en een opruimploeg zal maandelijks registreren hoeveel afval er in gedumpt werd.

“Straatvuilnisbakken spelen een belangrijke rol in het proper houden van de omgeving”, meldt schepen van Afvalbeleid David De Valck (Open VLD). “Zwerfvuil rond de bakjes geeft echter ook een vuile indruk en overvolle bakjes zijn eveneens geen zicht.”

De Valck gaat alle vuilnisbakjes daarom een nummer geven. “We brengen ze allemaal in kaart”, luidt het. “Gedurende een jaar gaan we registreren hoe vol de bakken zijn en waar we huisvuil of sluikstort aantreffen. De bakken worden wekelijks leeggemaakt. Na een jaar wordt er een analyse gemaakt en worden er concrete acties ondernomen.”

“Als er misbruik wordt gemaakt van de vuilnisbakken, dan gaan we actie ondernemen”, vervolgt de schepen. “Indien nodig worden de vuilnisbakken dan verplaatst of verwijderd.”