Vrouw dreigt ‘avontuurtje’ openbaar te maken: 1 jaar gevorderd voor afpersing WHW

31 januari 2020

12u41 0 Merchtem Een 21-jarige vrouw uit Merchtem riskeert 1 jaar cel voor afpersing. De vrouw onderhield met minstens 2 mannen tegen betaling seksuele betrekkingen. Daarna eiste ze geld van hen omdat ze anders alles zou gaan vertellen tegen hun omgeving.

De bal ging aan het rollen toen een van de slachtoffers klacht indiende bij de politie. Hij had tegen betaling verschillende seksuele handelingen gesteld met een zekere A.D. maar hierna was ze hem beginnen afpersen. Uit schrik dat hun escapades aan het licht zouden komen had hij twee maal betaald maar ze wist van geen ophouden. Ook maakte ze valse Facebookprofielen aan waarmee ze hem belaagde. “Ik maak uw leven tot een hel. Iedereen zal het weten. Pedo”, klonk het. Uit onderzoek bleek zeker 1 andere man hetzelfde te hebben meegemaakt. Bovendien zette ze een minderjarige vriendin aan om ook seksuele handelingen te stellen bij een van hen. Daarom werd ze ook hiervoor vervolgd. “Ik deed het om mijn cannabisgebruik te financieren”, gaf ze als uitleg tegen de politie. De verdediging vraagt om een werkstraf.