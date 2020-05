Voor het eerst in 45 jaar geen avondmarkt in Merchtem Wim De Smet

07 mei 2020

12u15 0 Merchtem De organisatoren van de jaarlijkse avondmarkt in Merchtem hebben beslist om hun evenement af te blazen omwille van de coronacrisis.

De avondmarkt stond gepland voor vrijdag 26 juni. “Maar door de huidige situatie en de coronamaatregelen kunnen wij geen veilige en concrete organisatie garanderen”, meldt Marc Vanderstraeten van het organisatiecomité. “Alle deelnemers die hun inschrijving al betaald hebben zullen eerstdaags het volledige bedrag van hun inschrijving teruggestort krijgen op hun rekening.”

“Voor het eerst in 45 jaar zullen we zomervakantie dus niet kunnen starten met onze feestelijke avondmarkt. Uiteraard zijn we er volgend jaar terug en hopen we iedereen opnieuw te mogen verwelkomen op de 45ste editie van onze avondmarkt.”