Vijftigste editie Dodentocht doorkruist ook dit jaar Merchtem Wim De Smet

15 juli 2019

17u45 0 Merchtem Het parcours van de vijftigste Dodentocht houdt ook dit jaar halt in Merchtem. Voor de deelnemers is het zelfs een cruciale stopplaats in de 100 kilometer lange tocht. Wie Merchtem bereikt, zit namelijk over de helft van de Dodentocht.

De formule van de Dodentocht, met start en aankomst in Bornem, blijft dezelfde als andere jaren: de deelnemers moeten een afstand van 100 kilometer wandelen in een tijdspanne van 24 uur. Veel wijzigingen worden er aan het parcours niet aangebracht. “De plannen om het parcours uit te breiden richting Brussel, Wieze of Mechelen, werden opgeborgen”, zegt André De Clerck. “Sinds de start van Dodentocht kunnen we telkens rekenen op de medewerking van de buurgemeenten van Bornem. Hen schrappen uit het parcours, omwille van deze jubileumeditie, zou van weinig respect getuigen.”

De Dodentocht gaat dit jaar van start op vrijdagavond 9 augustus. De deelnemers vertrekken in Bornem en stappen nadien richting Ruisbroek, Breendonk en Steenhuffel om in Merchtem aan te komen. Eens ze in Merchtem zijn, het meest zuidelijke punt van het parcours, hebben ze 53 kilometer in de benen. Wie Merchtem haalt, zit dus voorbij de helft van het traject. Stopplaats wordt de sporthal in de Dendermondestraat. De eerste wandelaars of lopers worden hier vanaf 1.54 uur verwacht. De post blijft open tot zaterdagochtend 9.56 uur. De deelnemers zullen Merchtem bereiken via Terlinden. “Na vijf jaar wandelen we tussen Steenhuffel en Merchtem opnieuw via Terlinden”, zegt Kristof Diddens. “En ook Buggenhout Centrum staat opnieuw op het parcours. We vullen het parcours tussen Lippelo en Puurs aan met het landschapspark aan het Fort van Liezele.”