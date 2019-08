Vijf tips voor het weekend Redactie

14 augustus 2019

Kermis Merchtem – Merchtem

Merchtem is in feeststemming want de jaarlijkse kermis start dit weekend. Vrijdagavond is er de vijfentwintigste Corrida en Kinderjogging. Op zaterdag opent de kermis om 16 uur en speelt de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Merchtem onder leiding van William Huybandt het openingsconcert. Zondag openen de attracties om 14.30 uur maar serveert de Koninklijke Muziekvereniging Concordia onder leiding van Thomas Roelants al om 12 uur een Muzikaal Aperitief. Vanaf 15.30 uur tot 18.30 uur is er heel wat kinderanimatie met een ballonplooier, grime, glittertattoos en een karikaturist. Vanaf 16 uur is er de Kids Disco Show. Een uurtje later treden de White Owl Linedancers op en The Real Music Band maakt ook een muzikale rondgang. Zondagavond wordt afgesloten met een concert van Pick Hardo Bros XL.

Sint-Rochusfeesten - Halle

Sint-Rochus is een bekende heilige in Halle want een hele woonwijk werd destijds naar hem genoemd. Samen met zijn naamdag wordt dan ook al jaren feest gevierd in de Sint-Rochuswijk. Destijds was het vooral een braderie van de handelaars maar sinds enkele jaren heeft de vzw Maspoe de organisatie overgenomen en zijn de accenten verlegd. Dit keer vinden de Sint-Rochusfeesten op zaterdag plaats. De hele dag door is er een grote rommelmarkt en een braderie met marktkramen. Wie een standje wil, kan zich daarvoor de dag zelf nog aanmelden tussen 6 uur en 8 uur. Er staan ook enkele kermisattracties en Jesse and The James, De Retro’s en pianist Geert Maeckelberg treden op verschillende plaatsen langs het parcours op. Info op www.sint-rochusfeesten.be.

Brussels Summer Festival

Het hele weekend lang staan er een reeks concerten op het Paleizenplein en de Kunstberg geprogrammeerd in het kader van het Brussels Summer Festival. Vooral zondag belooft een topdag te worden met optredens van onder andere Blanche, Lost Frequencies en Rudimental. Op zaterdag treden artiesten als Tanaë, Clou, Mogli en The Magician op. De drie podia liggen wel een eindje van elkaar verwijderd maar er kan gemakkelijk en snel gependeld worden met het openbaar vervoer. Op elk podium is elke dag één genre vertegenwoordigd. Wie zich een toegangsticket aanschaft voor de concerten kan daar ook de dagen nadien nog van genieten want met de polsbandjes krijg je dan ook nog eens korting in heel wat Brusselse musea. Infop op www.bsf.be.

Historische wandeling - Roosdaal

Wie een portie lokale geschiedenis wil opsnuiven, kan zondag terecht op de Kattemwandeling in Roosdaal. Op zondag kan iedereen tussen 11 uur en 14.30 uur vertrekken vanaf de parochiezaal in de Abeelstraat in Roosdaal. Het parcours van zo’n zeven kilometer lang gaat langs vergeten maar mooie plekjes, langs opvallende locaties waar wandelaars door vertellers opgewacht worden om een woordje uitleg te geven. Het gaat soms om de makers van het kunstwerk zelf, nabestaanden van de oorspronkelijke bewoners maar ook uitbaters van horecazaken of de bewoners zelf. De sappige verhalen kunnen nadien worden doorgespoeld met boterhammen met plattekaas en boerenhesp. Inschrijven kost acht euro. Daarvoor krijg je een boterham, een drankje en een ijsje. Kinderen tot 14 jaar betalen 2 euro en krijgen bovendien nog een hotdog onderweg. Meer info op www.kattem.be.

WonderWeekend - Meise

In de Plantentuin in Meise vindt het WonderWeekend plaats. Vrijdag en zaterdag zijn er heel wat activiteiten gepland voor het hele gezin. Je tuimelt overdag van de ene verwondering in de andere, maakt je eigen kaarsen, speelt frisbee golf in de mooiste tuin van het land en ‘s avonds laat je je meeslepen met een adembenemende avondshow. Maar je kan er ook gekke kangoeroes tegen het lijf lopen, de zintuigen aanscherpen op het Verwonder-je-voeten-pad en genieten van een goochelshow. Het WonderWeekend wil het gezinsfestival bij uitstek zijn. Info op www.wonderweekend.be.