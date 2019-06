VIDEO. Honden van ZEB-personeel palmen hoofdzetel in (want bedrijf doet mee aan ‘Take Your Dog To Work Day’) Wim De Smet

21 juni 2019

15u45 0 Merchtem Het personeel van modeketen ZEB trok vanmorgen met de hond naar het werk. Het bedrijf nam deel aan de ‘Take Your Dog To Work Day’. Meer dan vijftien kwispelende viervoeters mochten, tussen alle telefoontjes en e-mails door, een dagje op kantoor doorbrengen.

De hoofdzetel van ZEB bevindt zich langs de Brusselsesteenweg in Merchtem. Werknemers die thuis een hond hebben, konden hun goede vriend vandaag een dagje meenemen. De dieren mochten er genieten van een photobooth, een hondenwandeling in groep, een doggybar en een professionele hondenfluisteraar.

“We doen met deze actie mee omdat we veel belang hechten aan de balans tussen werk en privé”, meldt topman Luc Van Mol die zelf ook zijn viervoeter had meegebracht. “Door de hond mee te nemen naar de werkplek, brengen we werk en privé dichter bij elkaar. We gaan met een positief gevoel naar huis. Dit is zeker voor herhaling vatbaar.”

Het hoofdkwartier van ZEB leek aardig op een hondenkennel. Meer dan vijftien dieren kwispelden er rond tussen de burelen. De uitgang werd wel afgezet met een hek zodat geen van de dieren kon ontsnappen.