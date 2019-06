VIDEO. Dochter van Maggie De Block geeft jawoord aan boerenzoon Jimmy Wim De Smet

14u30 4 Merchtem Julie Asselman (31), de dochter van Maggie De Block, gaf vanmiddag haar ja-woord aan leerkracht én boerenzoon Jimmy Vanderstraeten (39). Moeder en dochter waren gekleed in een ontwerp van mode-icoon Eduard Vermeulen van modehuis Natan. De bruidegom werd gekleed door Café Costume.

In een stijlvolle Porsche uit de jaren ‘70 arriveerden Julie Asselman en haar vriend Jimmy Vanderstraeten enkele minuutjes later dan gepland aan het gemeentehuis van Merchtem. Burgemeester Maarten Mast, een goede vriend van Julie, mocht het huwelijk voltrekken.

Jimmy Vanderstraeten is afkomstig van een landbouwersfamilie uit Merchtem. Hij werkt als leerkracht in de tuinbouwschool van Merchtem. Jimmy woonde al een tijdje alleen toen hij twee jaar geleden, tijdens het zomerevenement Zanzibar, zijn toekomstige leerde kennen. Burgemeester Mast kende het hele liefdesverhaal uit het hoofd en richtte zich tot de bruidegom. “Jimmy, je hebt er lang naar gezocht maar je krijgt nu een vrouw die met veel gemak flaneert tussen notarissen en ministers maar die zich evengoed amuseert met de dieren op de boerderij of met het uitmesten van een stal”, sprak de burgemeester. “Julie kan genieten van een goed glas wijn in een restaurant maar die boven alles nog steeds een pak friet met een goede pint verkiest. Zorg goed voor haar en verplicht ze om soms eens tot rust te komen.”

Burgemeester Mast sprak ook zijn collega-schepen Julie aan in zijn speech. “Ook jij hebt het groot lot gewonnen, Julie. Want Jimmy is niet alleen uw man, hij is ook de perfecte klusjesman, manusje-van-alles, kok, klankbord en private rij-instructeur.”

Julie had als huwelijksgetuige haar nonkel Jan De Block gekozen. De getuige van Jimmy was zijn neef Tim Vermeiren.

Het koppel trouwde alleen voor de wet, niet voor de kerk. Sinds vorige maand wonen ze samen in de nieuwe wijk Clerenblock in Merchtem. Of er al kinderen op komst zijn, is voorlopig niet duidelijk. “Mijn eerste schepen Lien Casier is drie maanden zwanger”, zei burgemeester Mast. “En als ik de geruchten mag geloven zal het bij Julie en JImmy ook niet te lang meer duren.”