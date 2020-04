Verkeerssituatie wijzigt: Kalkovenlaan is voortaan voorrangsweg Wim De Smet

14 april 2020

14u20 1 Merchtem Het gemeentebestuur van Merchtem besliste zopas om van de Kalkovenlaan een voorrangsweg te maken.

De Kalkovenlaan verbindt de Mieregemstraat met de drukke Brusselsesteenweg. Om de veiligheid te garanderen, besliste het gemeentebestuur er de voorrangsregel af te schaffen. Alle zijstraten krijgen een stopbord en het fietspad komt mee op de voorrangsweg te liggen. “Het is niet logisch dat het verkeer constant moet remmen voor de vele zijstraten wegens de huidige voorrang van rechts”, luidt het bij de gemeente. “Tevens is het voor de vele fietsers een gevaarlijke situatie om aan elke zijstraat te moeten stoppen bij aankomend verkeer. Zeker voor de jonge en de oudere fietsers is dit geen sinecure.”