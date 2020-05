Verdwijnt charmant kasteeltje voor appartementsblok? “Dat is politieke zelfmoord” Wim De Smet

11 mei 2020

15u30 0 Merchtem Een projectontwikkelaar heeft concrete plannen om het charmante kasteeltje op het Mieregemplein slopen en op dezelfde plaats een appartementsblok bouwen. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 3 juni.

Projectontwikkelaar Gaelens NV vraagt een omgevingsvergunning aan om het authentieke gebouw en bijhorende bomen te slopen. In de plaats komt een woonblok met negentien appartementen en een ondergrondse parking.

Het kasteeltje is geen beschermd monument maar het gebouw is wel terug te vinden op de lijst van waardevolle gebouwen van de dienst Onroerend Erfgoed. Het gebouw heeft ook een rijke geschiedenis. Volgens het kadaster werd het kasteeltje in 1903 gebouwd in opdracht van de Brusselse oudheidkundige Maria-Louisa Gerard. De woning kende doorheen de jaren verschillende benamingen, gaande van Villa Craps (in 1904) tot Villa Alice (1912) en Villa des Glycines in de jaren ’50. In 1978 werd de villa uitgebreid met garages.

De nakende afbraak van het kasteeltje veroorzaakt flink wat gemor in Merchtem. Voormalig burgemeester Eddie De Block uitte op Facebook zijn ongenoegen over de mogelijke afbraak. “Voor de huidige bestuursploeg is het politieke zelfmoord als deze plannen worden verwezenlijkt”, zegt De Block. “Het gebouw is inderdaad niet geklasseerd maar het heeft wel een belangrijke culturele waarde. Ik heb destijds nog gevraagd om het kasteeltje als erfgoed te erkennen. Een echte bescherming lukte niet omdat het gebouw niet voldeed aan enkele bouwkundige criteria. Maar dit gebouwtje is een mooi dorpsgezicht dat niet verloren mag gaan.”

Oppositieleider Joris Verspecht (Pro Merchtem) wil het dossier grondig uitpluizen. “Dit gebouw heeft enorm veel potentieel”, meent hij. “We hebben met onze partij twee jaar geleden een volledig plan uitgewerkt om het Mieregemplein en het kasteeltje opnieuw aantrekkelijker te maken. Op die manier konden we hier zowel meer parkeerplaatsen als meer groen creëren. En het kasteeltje zelf hadden we kunnen gebruiken voor sociale en culturele activiteiten. Het domein sluit naadloos aan op het speelpleintje achteraan.”

Verspecht wil ook meer duidelijkheid over de visie van de bestuursploeg. “Ik heb vernomen dat een van de schepenen de vergadering van het college heeft verlaten toen dit agendapunt ter sprake kwam. Dat is op zijn minst opmerkelijk te noemen. Ik zeg niet dat er sprake is van belangenvermenging maar de inwoners hebben het recht om te weten wat hier gaande is. Een mooi dorpsgezicht als dit kasteeltje laten afbreken voor appartementen, dat is geen bewijs van goed bestuur.”