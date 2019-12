Twee lichtgewonden bij bluspoging van brandende droogkast Tom Vierendeels

06 december 2019

10u57 0 Merchtem Twee personen zijn vrijdagochtend lichtgewond geraakt bij een brand langs de Wolvertemsesteenweg. Het vuur ontstond aan een droogkast en de aanwezigen probeerden de brand nog te blussen waardoor ze te veel rook inademden.

De brand brak rond 9.45 uur uit aan de droogkast in de woning. “Die stond gestapeld met een wasmachine in de gang op de eerste verdieping”, weet majoor Bruno Van den Broeck van de brandweerzone Vlaams-Brabant West. “Ook die wasmachine vloog hierdoor in brand. Een man en en een vrouw waren aanwezig en probeerden met een draagbaar brandblusapparaat het vuur nog te doven, maar de vlammen waren te hevig. Hierbij ademenden ze te veel rook in waardoor ze voor een controle afgevoerd werden naar het ziekenhuis.”

Het vuur woedde ook hevig. “Een raam op de eerste verdieping barstte door de hitte”, vervolgt Van den Broeck. “Er was ook een doorslag naar de zolderverdieping. Om die vuurhaard te bereiken moest een gat in het dak gemaakt worden omdat de zolder langs binnen volledig gesloten is. De woning was ook volledig gevuld met rook.” De steenweg bleef tijdens een brand een tijdje afgesloten. Momenteel is enkel verkeer richting Wolvertem mogelijk.